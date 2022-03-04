На Миколаївщині знищено ворожу базу із технікою

Протягом двох діб відпрацювання аеродрому та військовій базі біля Куйбишевого (неподалік Херсона) Збройні сили України знищили близько 245 одиниць техніки російських військ, 30 вертольотів, а також особовий склад, пише Українська правда із посиланням на голову Миколаївської військової адміністрації Віталія Кіма.

Українські захисники знищили стратегічне місце базування російських окупантів

«Є такий аеродром у Куйбишевому та велика військова база. Ми її два дні гладимо, і за підсумками двох днів це приблизно 245 одиниць техніки, особовий склад, купа палива (знищеного, – ред.). Для розуміння, це дуже важлива стратегічна точка, яка приймала вантажі і надалі до нас відправляла. Зачистка тривала два дні та дві ночі», – повідомив Віталій Кім.

За його словами армія знищила близько 30 вертольотів, дуже багато особового складу… Багато бензовозів багато БТРів, завдяки друзям які підсвічували ці об’єкти.

«Працював «Град» за базою, що біля Баштанки… У нас втрат нуль, тримаємося. В окупантів багато втрат, знаємо де їх табір з травмованими, не стали туди бити, пропонували допомогу, але вони відмовилися», – сказав він.

Також повідомляється, що у Миколаївській області місцеві єгері влаштовують на російських окупантів справжнє полювання.

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