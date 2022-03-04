Microsoft зупиняє всі продажі в РФ

Техногігант Microsoft зупиняє всі нові продажі в Росії через вторгнення країни в Україну. Про це компанія заявила компанія, передає УП.

«Як решта світу, ми відчуваємо жах, злість та сум через звістки про війну в Україні та засуджуємо це невиправдане, незаконне та безпричинне вторгнення, скоєне Росією», – пише компанія.

Microsoft заявляє, що внаслідок цього відсьогодні зупиняє всі продажі своїх продуктів та сервісів у Росії.

Крім того, зазначає компанія, ведеться співпраця з урядами США, країн ЄС та Британії, аби зупинити багато напрямків своєї роботи на виконання запроваджених проти агресора санкцій.

Компанія наголошує, що має найбільший вплив у сфері кібербезпеки та продовжує активно допомагати українським відомствам захищатися від російських кібератак, зокрема – на українські телеканали та цивільні сайти.

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