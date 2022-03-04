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Мер Львова закликав українців за кордоном допомогти бронежилетами та касками

Оксана Попович

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Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до українців, які проживають у різних країнах світу, із закликом допомогти захисникам України. Є термінова потреба у бронежилетах та касках. Про це він сказав на своїй сторінці у Facebook.

Мер наголосив, що українці з-за кордону надсилають багато допомоги, проте є речі, які критично потрібні якнайшвидше. Йдеться про засоби захисту – бронежилети (не нижче 4-го рівня захисту) та кевларові каски. Ці речі не можна вільно купити в українських магазинах.

«Я маю велике прохання до кожного з вас. Уряди ваших країн, впливові люди, політики – активізуйте всіх. Нам каски і бронежилети потрібні сьогодні. Кожна каска, кожен бронежилет – це одне врятоване життя. Я вірю в Україну і вірю в нашу перемогу. Слава Україні!», – сказав Андрій Садовий.

Усіх охочих допомогти просять звертатися для координації у посольство України у вашій країні, або до заступника львівського мера Сергія Кіраля email: [email protected].

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