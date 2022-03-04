Графік евакуаційних потягів за кордон на 4 березня

«Укрзалізниця» повідомила розклад про призначені евакуаційні потяги для виїзду за кордон на 4 березня, пише УП.

Евакуаційні поїзди будуть курсувати за таким графіком:

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 01:51;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 04:40;

№ 950/949 Львів – Хрубешув о 06:25;

№ 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:40;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 11.38;

№ 7614/7615 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7616/7617 Хелм – Львів о 21:30;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 14:26;

№ 7613/7614 Львів – Пшемисль о 17:13;

№ 7615/7616 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:45;

№ 7620/7621 Хелм – Львів о 04:25;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13.

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.

Нагадаємо: Укрзалізниця зробила усі рейси зі сходу в напрямку заходу України евакуаційними і закрила продаж квитків на них.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.