Восьма доба війни в Україні: у Генштабі розповіли про дії російських військ

На восьму добу війни в Україні військові РФ, не досягнувши успіху, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст. Про це йдеться на сторінці Генштабу Збройних Сил України у Facebook.

Станом на 06:00 год. ранку 3 березня:

На Волинському напрямку противник продовжує проводити демонстраційні дії вздовж державного кордону.

На Поліському напрямку ворог намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичі, Вишгород, Фастів, Обухів. Зафіксовано подальше розгортання польових логістичних таборів у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини.

На Сіверському напрямку російські окупанти, не маючи успіху в українських Чернігові, Ніжині та Сумах, Лебедині та Охтирці, уникаючи бойових зіткнень зі ЗСУ, намагаються дістатись північних околиць Києва.

Ворожі частини та підрозділи зосередились в районах населених пунктів Баришевка, Нова Басань, Любеч. Частиною сил до БТГр зі складу 200 омсбр 14 АК Північного флоту ЗС РФ, яка фактично втратила боєздатність, здійснює перегрупування та намагається наступати у напрямку на Бровари та на Київ.

На Слобожанському напрямку ворог проводить наступальну операцію в районах населених пунктів Золочів, Харків, Балаклія, намагається продовжити наступ у напрямку Лозової, катастрофічно потребує поповнення втраченої техніки та особового складу.

На Донецькому напрямку окупанти зі складу 1 та 2 АК за підтримки артилерії продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Новий Айдар, Волноваха та Маріуполь. Головної мети – захоплення Маріуполя та виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей – противник так і не досяг.

На Таврійському напрямку противник не полишає спроб проведення наступальної операції. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів він зосередив основні зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ.

В Чорноморській операційній зоні корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях та захоплювати в полон моряків.

«Вперше російські військові злочинці визнали факт масової загибелі та поранень власних солдат. Під час чергового вечірнього брифінгу офіційний представник Міністерства оборони РФ оприлюднив власну інформацію про втрати російських окупаційних військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених», – кажуть у Генштабі ЗСУ.

Частина сил противника продовжує дії в районах населених пунктів Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зі складу 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії ЗС РФ продовжує наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя і Маріуполя.

Для забезпечення подальшої висадки тактичного повітряного десанту зі складу 10 окремої бригади спеціального призначення ЗС РФ в районі населеного пункту Баловне загарбник висадив малочисельний десант, який було знищено.

В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону ЧФ РФ у складі чотирьох великих десантних кораблів у супроводі трьох ракетних катерів у напрямку Одеси.

Київ та інші міста України потерпають від ракетно-бомбових ударів противника. У Генштабі кажуть, що соцмережі та відомі інформаційні ресурси практично в режимі реального часу починають коментувати наслідки враження та точність попадання ворожих ракет.

«Звертаємось до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога! Будьте обачливими при розповсюдженні інформації про обстріли в режимі реального часу», – йдеться у повідомленні українських військових.

У ЗСУ додають, що ворог деморалізований, він продовжує нести втрати.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.