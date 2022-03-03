Влада РФ панікує, еліта вивозить рідних із країни, – розвідка

За даними української розвідки, більшість представників російської еліти зараз займаються евакуацією своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ. Про це пише Українська правда з посиланням на власні джерела в українській розвідці.

«У середовищі вищого політичного керівництва Росії продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до президента РФ. Більшість представників еліти РФ вирішує питання евакуації своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю та Арабських Еміратів, а також уточняються місця переховування, якщо буде ядерна війна.

Зокрема, з розмови радника-посланника посольства РФ у США Люкманова Артура Рушановича з невстановленою особою на ім’я Владислав Луценко, вірогідність ядерного конфлікту (не війни) присутня, однак невелика.

При цьому, на думку Луценка, Путін уже програв у війні з Україною. Також висловлюється думка, що президент РФ наразі “з’їхав з глузду та його стан неадекватний”», – цитує видання своє джерело.

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