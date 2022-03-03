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Верховна Рада просить ООН ввести миротворців в Україну

Оксана Попович

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Верховна Рада звернулась до Організації Об’єднаних Націй із закликом ввести на територію України миротворчі сили. Про це йдеться в зверненні парламенту до низки міжнародних організацій, передає УНІАН.

Верховна Рада просить Організацію Об’єднаних Націй ввести на територію України миротворчі сили згідно з Резолюцією ООН «Об’єднання заради миру» від 1950 року.

Так, народні депутати закликали ООН, Червоний Хрест, Європарламент негайно забезпечити захист населення України від збройного нападу російських загарбників.

У зверненні також йдеться про негайне запровадження безпольотної зони над Україною, негайне відкриття «зелених» коридорів для безпечної евакуації людей та введення в Україну миротворчих сил ООН.

Також Верховна Рада звернулась до Генсека ООН із закликом посередництва про припинення війни.

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