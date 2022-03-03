Вбили проросійського мера-зрадника з Луганщини Володимира Струка

Знайдено вбитим голову Кременецької ОТГ, що на Луганщині Володимира Струка, Про це повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.

Колишнього нардепа «Партії регіонів» режиму Януковича у 2014 року був активним прибічником так званої ЛНР. Потім виїхав на вільну частину Луганбщини. І двічі обирався головою Кремінецькоі ОТГ.

В останній тиждень життя Струк знову активно зайняв проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з РФ та так званих ЛНР.

«1 березня 2022 року була заява від дружини, що його викрали невідомі в камуфляжній формі. Попередня причина смерті – вогнепальне поранення в область серця.

Весь державний апарат України – СБУ, МВС, Прокуратура, суди 8 років нічого не змогли зробити з відвертим сепаратистом Струком! Бо в нього було багато грошей. Скорішь за все за підтримки з РФ. Але коли російські війська підійшли за 15 км до Кремінного Володимира Струка судили судом народного трибуналу», – повідомив Антон Геращенко.

Він припускає, що прихильника окупації України розстріляли невідомі патріоти, як зрадника, за законами військового часу.

«Коли ми вже скоро переможемо фашистську Росію – ми приберемо та пересаджаємо по тюрмах всіх правоохоронців та суддів-корупціонерів, які покривали таких як Струк», – пообіцяв Антон Геращенко.