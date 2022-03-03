Українські військові вийшли на лінію держкордону на Сумщині

Прикордонники разом зі Збройними Силами вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«2022 рік… На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині. Військовослужбовці ДПСУ відмінно виконують завдання з нещадного знищення російських окупантів на території України!», – написав він.

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