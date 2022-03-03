У Львові затримали жінку, яка фотографувала блокпости

Завдяки пильності львів’ян та роботі поліції у Львові продовжують затримувати підозрілих осіб, які можуть працювати на країну-агресора. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Патрульна поліція Львівщини.

Відтак небайдужий львів’янин розповів поліції, що невідома жінка фотографувала блокпост на виїзді з міста. Підозрілу особу кинувся наздоганяти поліцейський. Схоже, недарма діяльність жінки викликала цікавість поліції, адже у неї виявили три мобільних телефона, на яких були відео з різних блокпостів.

Ще одну підозрілу особу помітили біля однієї із військових частин. На це місце негайно вирушили підрозділи ТОР, які затримали підозрюваного. Чоловік плутався у поясненнях, проте врешті-решт сказав, що робив закладки наркотичних засобів.

Правоохоронці перевірили житло затриманого, де виявили різну комп’ютерну техніку та фотоапарат. Також у поліції встановили, що чоловік надсилав наркотики в країну агресора.

Ще двох підозрілих чоловіків, батька та сина, поліцейські затримали під час перевірки документів. З’ясувалося, що вони були частими гостями у Росії.

Усіх затриманих осіб передали у відповідні служби та на фільтраційні пункти для встановлення обставин.

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