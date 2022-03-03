У Білорусі почались переговори між Україною та Росією: що обговорюватимуть

Делегація України прибула на місце зустрічі з російськими представниками у Білорусі. Відтак стартував другий етап переговорів. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Радник ОП повідомив, які питання винесені на порядок денний зустрічі. Зокрема, говоритимуть про негайне припинення вогню, перемир’я та забезпечення гуманітарних коридорів для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл та міст.

Відомо, що до складу української делегації увійшов голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Рєзніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, а також заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

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Фото: Михайло Подоляк