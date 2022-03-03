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«Ти не здатен вбити нас»: грузин, що два роки воює на Донбасі, звернувся до Путіна

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Грузин, що вже два роки воює на Донбасі у складі Збройних Сил України, ветеран російсько-грузинської війни стверджує, що ні Володимиру Путіну, ні його армії, ні кадировцям ніколи не здолати Україну. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Військовий закликав російських солдатів забиратися геть з України, бо їх тут чекає лише смерть.

«Послухайте мене, забирайте своїх придурків звідси (до росіян – ред.). Ви навіть не знаєте, скільки їх тут, у моїй країні, загинули. А я можу сказати. Я на війну пішов не для того, щоб загинути, а щоб вічно жити… Я обов’язково прийду до вас (до військових РФ, – ред.), але не обіцяю вести себе адекватно. Знаєте, чому? Тому що ви прикриваєтесь жінками і дітьми. Ви – підлі боягузи. За нами стоїть весь світ, а за вами – ніхто», – сказав військовослужбовець ЗСУ.

Водночас він звернувся до президента РФ Володимира Путіна, який наказав вбивати мирних українців, і заявив, що його чекає така ж доля.

«Ти ніколи не вб’єш нас, ти не здатен це зробити, бо ти – підлий боягуз. До зустрічі, дорогий. Запам’ятай: тебе теж таке чекає», – додав ветеран російсько-грузинської війни.

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