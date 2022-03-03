Спрощений пропуск гуманітарної допомоги через кордон. Вимоги

Згідно з постановою Кабінету міністрів в України суттєво спрощено пропуск гуманітарної допомоги через митний кордон, на час воєнного стану, повідомила на своїй сторінці у Facebook адвокат Тетяна Кочірко.

За словами Тетяни Кочірко, у період воєнного стану для ввезення через митний кордон гуманітарної допомоги необхідно лише заповнити ось цю форму – https://bit.ly

На період воєнного стану гуманітарна допомога переміщується через митний кордон України:

– без надання рішення про визнання вантажів гуманітарною допомогою;

– без прийняття рішення про включення заявників до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги.

Тут підкажуть як заповнити декларацію по гуманітарні допомозі 0 800 202 600 – це загальнодержавна гаряча лінія з питань гуманітарної допомоги.

Також є форма для гуманітарної допомоги, що буде надіслана виключно через польсько-український кордон (КПП Краковець) – Forms.gle

Водночас у МВС повідомляють, що військовослужбовці Державної прикордонної служби України та митники усіляко сприятимуть якнайшвидшому одержанню державою такої допомоги та забезпечуватимуть невідкладний її пропуск через держкордон.

У кожному пункті пропуску визначено відповідальних посадових осіб, які будуть здійснювати організацію пропуску через державний кордон вантажів саме гуманітарного характеру.

Зазначимо, що набувач такої допомоги обов’язково повинен направити на електронну адресу відповідного прикордонного загону або Західного регіонального управління листа із зазначенням контактних даних, інформації про транспортний засіб, який буде перевозити вантаж та пункту перетину кордону.

Адреси:

У випадку необхідності уточнення окремих питань звертайтеся за номерами телефонів: (032) 239 00 62; (032) 275-62-90

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