Російські війська вдарили ракетою по Сумах: п’ятеро постраждалих

П’ятеро людей постраждали внаслідок ракетного удару, який здійснили російські військові по Сумах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

«Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашої 27-ої артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу. П’ятеро в лікарні», – написав він.

Дмитро Живицький також додав, що місто повністю контролює територіальна оборона.

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