Російська авіація обстріляла житловий масив Чернігова: десятки жертв

Вранці 3 березня російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова. Внаслідок обстрілу дев’ять людей загинуло, ще четверо – поранені. Про це на своєму Telegram-каналы повідомив голова Чернігівська ОВА В’ячеслав Чаус.

Ворожі ракети атакували багатоповерховий житловий масив у центрі Чернігова.

«Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття», – йдеться у повідомленні.

Мер Чернігова наголосив, що поблизу цього масиву немає жодних військових об’єктів. Водночас поруч розташовані лікарні, декілька шкіл та дитячих садочків, а також десятки багатоповерхівок.

Згодом В’ячеслав Чаус повідомив, що російська авіація також атакувала дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки.

Попередньо відомо, що внаслідок авіанальоту дев’ятеро людей загинули, ще четверо отримали травми. На місці продовжують працювати рятувальники. Кількість жертв та постраждалих уточнюється.

Момент потрапляння снаряду в житловий будинок потрапив на відеозапис.

Як повідомляє УНІАН, місцеві жителі розповідають, що російські війська обстрілюють автозаправки, де заправляються пальним карети «швидкої допомоги» та комунальний автотранспорт.

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