Рада дозволила видавати зброю цивільним для відбиття нападу Росії

Під час воєнного стану громадянам України дозволили отримати вогнепальну зброю та боєприпаси, аби дати відсіч ворожим військам Російської Федерації. Про це інформує УНІАН.

У четвер, 3 березня, Верховна Рада України ухвалила закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» (№7120), яким дозволила видати вогнепальну зброю цивільним для відбиття нападу Росії.

Законом встановлюється, що у період дії воєнного стану громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації.

Відтак вони можуть отримати вогнепальну зброю і боєприпаси до неї відповідно до порядку та вимог, установленому Міністерством внутрішніх справ України.

Застосування цивільними особами вогнепальної зброї здійснюється аналогічно застосуванню зброї військовослужбовцями під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України.

У законі йдеться, що цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України.

Водночас цивільні особи зобов’язані здати отриману вогнепальну зброю і невикористані боєприпаси до неї до органів Національної поліції України не пізніше 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні. За порушення цих вимог цивільні особи несуть кримінальну відповідальність.

Варто зазначити, що цей закон не поширюється на військовослужбовців та осіб, які підлягають мобілізації.

Закон набирає чинності з дня його опублікування і застосовується протягом дії воєнного стану і 10 днів після його припинення або скасування.

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