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Ослаблені війська Росії, все ще мріють про Київ, – Білий дім

Андрій Котенський

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Путін завів в Україну вже 90% зібраних військ, все ще хоче взяти Київ. Кінцевою метою війни, яку розпочав диктатор є захоплення усієї України. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Білому домі, повідомляє Європейська правда.

«Взяття Києва лишається наміром Путіна», – підкреслила вона.

Утім, за даними США, у Росії поволі вичерпуються резерви військовослужбовців та техніки, які можна долучити до агресії проти України.

«За даними Пентагону, 90% бойової сили, зібраної навколо України, вже перетнули кордон. Вони також запустили понад 480 ракет», – заявила Псакі.

Утім, наразі в Білому домі не бачать ознак послаблення агресії, а навпаки, спостерігають її ескалацію. “Тобто вони продовжують добиватися своєї кінцевої мети – взяття Києва і взяття всієї України», – заявила речниця Білого дому.

Раніше міністр оборони Британії заявив, що війна Путіна йде не за планом.

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