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Опозиціонер Ходорковський кличе росіян на протести

Наталя Дуляба

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Російський опозиціонер Михайло Ходорковський звернувся до росіян через війну, яку почав Володимир Путін в Україні. Він закликав громадян РФ виходити на протести і не бояться арешту. Про це він заявив у своєму Instagram.

«Путін не справляється, Путін застряг в Україні, і для того, щоб впоратися, він кидає туди все, що має, – поліцію, ОМОН, СОБР. Кожна людина, яка зараз виходить на вулиці російських міст, кожна людина, яка виходить на протест, відволікає частину сил Путіна від убивства українських громадян.

Ваші 15 діб варті того, щоб не дати вбити одну мирну людину? Якщо варті, то йдіть на вулицю і посидіть потім. Я відсидів більше 10 років, відстоюючи те, що я вважав правильним. Якщо ви вважаєте правильним те, щоб не вбивали громадян сусідньої держави просто тому, що цьому типчику цього захотілося, протидійте йому. Сьогодні вихід на вулицю – це протидія вбивству людей в Україні», – звернувся до росіян Михайло Ходорковський.

 

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Допис, поширений Михаил Ходорковский (@m_khodorkovsky)

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