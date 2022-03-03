Олексій Резніков: «ЗСУ знищили тисячі окупантів і стільки техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн»

Міністр оборони Олексій Резніков про те, як протягом цілого тижня Україна героїчно бореться з російськими окупантами:

«Раніше я навіть не замислювався, скільки годин у тижні? Виявилося, що 168. 168 годин. Вже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам. Ніхто. Усвідомте це. Ніхто. Ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємося тиждень.

Єдині, хто вірив, – це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що при повномасштабному вторгненні Росії ми вистоїмо. Сьогодні таких майже 90%. Це результат героїзму наших захисників і захисниць. Це результат професійних дій нашого командування. Це самовідданість кожного з вас.

Наші медики, рятувальники, комунальники, залізничники, журналісти, фінансисти тримають свій фронт. Країна не зупинилася і бореться.

Хочу особливо відзначити голів військово-цивільних адміністрацій та мерів, які сьогодні на передовій. Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь, Херсон, Миколаїв – це форпости Європи.

Наша армія вже знищила тисячі окупантів і стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох країн. Можливості наших Збройних Сил зростають, надходить допомога. На багатьох ділянках блискуче себе проявили бійці тероборони. Наші повітряні аси вже стали легендами. Десантники, піхота, артилерія – усі доводять, що українці – найкращі.

Вчора я закликав громадян до тотального спротиву. Треба знищити комунікації ворога – ці метастази, які він намагається протягнути по нашій землі.

Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія, це звичайні боягузи і терористи.

Попереду ще багато випробувань. Буде кров, сльози, біль. Але зараз як ніколи у нас є усі підстави бути впевненим у собі. І в тих, хто поряд. Ми обов’язково переможемо.

Слава Україні!».

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