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Окупанти розвернули «Гради» у бік РФ: готують провокацію

Наталя Дуляба

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Силовики попереджають про чергову провокацію, яку готують російські військові. За даними СБУ, вони розвернули «Гради» у бік РФ, щоб обстріляти свою територію і звинуватити у цьому Україну. Про це йдеться на сторінці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

«У російському селі Поповка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, російські «Гради» розгорнули у бік РФ у ході руху від українського кордону. У СБУ припускають, що окупанти готуються влаштувати провокацію та обстріл своєї території з метою звинувачення України в атаці цивільного населення РФ», – вказано у повідомленні.

Цю інформацію підтвердив і глава МЗС Дмитро Кулеба, відповідне повідомлення він оприлюднив у своєму Twitter’і.

«Тривожні повідомлення: росіяни могли спрямувати системи залпового вогню в прикордонному з Росією селі Поповка на свою територію. Знаючи варварський характер дій Росії, ми боїмося, що може бути підготовлена ​​операція під фальшивим прапором, щоб звинуватити Україну», – написав він.

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