Мешканців Львівщини просять не скуповувати ліки

На рівні Офісу Президента та Уряду в Україні створено робочу групу, до якої увійшли представники кожного регіону, а також власники торгових та аптечних мереж. Їхнє завдання – забезпечити ліками кожну область України. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Facebook.

Водночас Максим Козицький закликав мешканців Львівщини не скуповувати ліки і не створювати штучного ажіотажу.

«Звертаюся до усіх жителів Львівщини, не скуповуйте масово ліки, бо ви створюєте штучний ажіотаж», – наголосив він.

Також Козицький додав, що амбулаторна, стаціонарна допомога жителям Львівщини у закладах комунальної форми власності надається у повному обсязі, а наказу про обмеження роботи медичних працівників не було.

Він також повідомив, що стан усіх бійців, які перебувають зараз на лікуванні у Військовому госпіталі на Личаківській, середньої важкості і всі вони отримують відповідне лікування. Медики мають все необхідне для надання допомоги.

«Потреби у ліках, як і в крові для поранених, – в області зараз нема. Та маємо бути максимально мобілізованими, бо ситуація може змінюватися», – зазначив Максим Козицький.

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