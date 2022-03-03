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Львівщина створює продуктові хаби: потрібні склади та вантажівки

Оксана Попович

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У Львівській області формують резерв продуктів тривалого зберігання.  Для транспортування гуманітарної допомоги потребують водіїв та вантажних автомобілів, а також великих складів, аби зберігати провізію.  Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує ЛОДА.

Щоб забезпечити продуктовий резерв, Львівщина вже звернулася по допомогу до багатьох компаній Європи та світу.

«Створюємо в області хаби, звідки зможемо оперативно постачати на територію всіх областей України крупи, консерви та інші продовольчі товари. Сьогодні, як і в усі попередні дні, Львівщина відправила конвої з гуманітарною допомогою в області, які найбільше потерпають від російської агресії», – зазначив очільник Львіської ОВА.

Максим Козицький також подякував водіям, які активно зголошуються перевозити вантажі з Польщі до Львова. Відтак уже транспортують допомогу 413 машин різних габаритів. Однак область потребує ще вантажних автомобілів. Також є потреба у великих складах для зберігання провізії.

Усіх, хто готовий допомогти, просять зголошуватись у департамент економічної політики ЛОДА.

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