Карткам «єПідтримки» зняли обмеження

В умовах війни Уряд дозволив витрачати кошти з «єПідтримки» без обмежень. Про це повідомило міністерство цифрової трансформації України у Telegram.

«Ми розуміємо, що під час війни кожна гривня може врятувати чиєсь життя та допомогти багатьом українцям. Тому Уряд скасував усі обмеження на використання коштів програми «єПідтримка», – йдеться у повідомленні.

Обмеження з карток для виплат єПідтримка вже зняли Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток, Укргазбанк.

Тепер гроші з карток цих банків можна витратити на будь-які продукти та товари (оплачувати покупки за усіма МСС-кодами).

Також можна переказувати гроші на інші картки.

Але не можна картку поповнювати власними коштами.

Нагадаємо, грошима з «єПідтримки» можна допомогти ЗСУ. За 6 днів українці переказали на підтримку української армії понад 1,5 млрд гривень. Лолучитися можна за посиланням: portmone.com

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