25-річний житель Санкт-Петербурга їде на Київ вбивати українців (відео)

Російський військовий Анатолий Дрьомов виклав у свій Instagram сторіс, як він із побратимами їде колоною російської техніки на Київ. Молодий чоловік знає, що в Україні він для того, щоб вбивати українців.

Шеф-кухар за освітою хизується, що окупанти «взяли» багато міст, вбивають українців, не беруть полонених і планують захопити Київ.

Коли його «подвиги» в Україні набули гласності він видалив розповіді, але їхній зміст був завчасно записаний.

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