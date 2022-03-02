В Україні загинуло 5300 російських солдатів

За перші 5 днів війни Росії проти України загинуло понад 5300 російських солдатів. Втрати росіян за понеділок, 1 березня, ще підраховуються. Відповідні дані опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він також повідомив, що весь світ бачить, як держава-агресор Російська Федерація веде криваву війну проти України, використовуючи дальню та оперативно-тактичну авіацію із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.

«У прицілі російських окупантів – мирні міста, але вони холоднокровно натискають на спусковий механізм, що робить їх військовими злочинцями. Збройні Сили України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву. Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування», – повідомив він.

Окрім того стало відомо, що сьогодні під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу. У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ.

«У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися. Ми на своїй землі, а тому захищатимемо її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника», – заявив Валерій Залужний.

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