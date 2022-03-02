«Укрпошта» відновлює міжнародну доставку

Із 1 березня 2022 року «Укрпошта» почала відновлювати доставку. Наразі експортні відправлення доступні із 8 регіонів: Львівської, Хмельницької, Волинської, Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківскької, Рівненської і Закарпатської області.

За даними Укрпошти, місцем поштового обміну буде Львів, із подальшою доставкою товарів через Польшу по світу.

Майже всі інші регіони працюють на прийом пошти у відділеннях. Працюють над відновленням прямих магістралей між областями та подальшою доставкою до Львова експортних відправлень, наприклад, такими маршрутами стануть Одеса–Львів та Дніпро–Львів.

«Наш партнер Pochta Polska надала Укрпошті можливість обмінюватися з іншими поштами імпортом-експортом на своїй території та здійснювати передачу експорту для авіадоставки п’ятьма міжнародними авіалініями: Lufthansa, Lot, AirBaltic, KLM, Turkish Airlines. Такий спосіб доставки Укрпошта вже використовувала в 2020 році на початку карантину – тоді попри обмеження вдалося зберегти міжнародну доставку», – йдеться у повідомленні.

Перша машина до Польщі прибула 1 березня о 5:00 ранку, доставлений нею український експорт готується для підвантаження на літаки. В першу чергу до Польщі доставлять експорті відправлення, які на момент початку російського наступу перебували в процесі оформлення на сортувальному центрі в ММПО Київ (близько 20 тонн).

Крім Польщі, транзитом для Укрпошти на прийом імпорту з усього світу виступають Словаччина, Латвія та Молдова. Пошти цих країн приймають для Укрпошти відправлення з усього світу, які далі доправляють до українського кордону, де вже Укрпошта перевантажує імпорт у власні вантажівки для доставки відправлень по Україні.

«Нині багато національних пошт членів Всесвітнього поштового союзу висловили підтримку Українському народу і зараз іде погодження спеціальних пропозицій для перевезення посилок із гуманітарною допомогою для українців. Інформація про ці пропозиції буде надана пізніше», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що через агресією з боку Росії та Білорусі, Укрпошта повністю заблокувала обмін поштою та переказами із країнами-агресорами. Всі попередньо прийняті відправлення будуть повернені відправникам із компенсацією сплаченого тарифу, як тільки це можна буде зробити із урахуванням питань безпеки в Києві.

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