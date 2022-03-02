У Миколаївській області ЗСУ зачистила колону із 800 одиниць техніки

Знищено колону російських військових, яка рухалася в сторону Кривого Рогу з Баштанки і налічувала близько 800 одиниць колісної техніки. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

«Наші захисники відпрацювали оперативно, не лишивши ворогу шансів навіть потрапити на територію Дніпропетровщини. Колону атакували з повітря, окупантам міцно дісталося. І дістанеться знову з іще більшою силою, якщо спробують знову прорватися через кордон області… Тут наш дім, який ми захищатимемо щосекунди», – повідомив Микола Лукашук.

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