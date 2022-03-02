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У Києві в районі вокзалу потужний вибух

Андрій Котенський

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В районі головного залізничного вокзалу Києва пролунав потужний вибух. Снаряд влучив поблизу підземного переходу вокзалу поміж готелем «Ібіс» і Південним вокзалом. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

За даними від Української правди, у Києві збили ракету, ціль якої було Міноборони, або Командування сухопутних військ.

Ракета росіян була випущена в Міністерство оборони, але її збила система ППО. Уламки ракети впали біля біля Південного залізничного вокзалу. Поруч із готелем Ibis.

Ще однією ймовірною метою удару могло бути командування Сухопутних військ на Лук’янівці.

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