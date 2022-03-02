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Сьомий день війни в Україні: зведення Генштабу станом на 18:00

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 2 березня, йде сьомий день війни, яку розпочала Росія. Генштаб Збройних Сил України на своїй сторінці у Facebook оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00 год.

На Волині підрозділи Збройних Сил України створили надійну систему оборони. Військові постійно спостерігають за характером дій противника, який проводить демонстраційні дії вздовж кордону України.

На приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції, успішно стримуючи переважаючі сили противника. Наші підрозділи знешкодили десант, що намагався висадитись в районі міста Миколаєва.

Групи російських солдат та офіцерів продовжують здаватись у полон, а також відмовляються продовжувати наступ.

Повітряні Сили ЗСУ продовжують відбивати напади з повітря. З початку російського вторгнення по території України ворог випустив понад 180 ракет. Крім військових об’єктів, значних втрат зазнала цивільна інфраструктура та житлові квартали населених пунктів.

Російські окупаційні війська, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, вдаються до мародерства та вбивств місцевого населення, зокрема і дітей.

За поточну добу близько 30 бойових літаків порушили повітряний простір України переважно з боку Республіки Білорусь та здійснили бомбардування цивільного населення.

Підрозділи Збройних Сил України звільнили Макарів, що на Київщині, та закріпились у місті.

Триває оборона Києва, українські захисники продовжують вести систематичні бойові дії та утримувати визначені райони.

Водночас моральний дух окупаційного війська вкрай низький. Ворог деморалізований та продовжує нести втрати в особовому складі та військовій техніці.

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