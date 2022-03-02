СБУ затримала зрадника, який навів ворога на аеродором в Івано-Франківську

Служба безпеки затримала коректувальника вогню, який навів удар російського «Калібру» на Івано-Франківський аеродром 24 лютого. Про це йдеться на сторінці обласного СБУ у Facebook.

Правоохоронці встановили, що зловмисник прибув у Івано-Франківськ 22 лютого. Він заселився в мотель неподалік аеродрому.

А 23 лютого, напередодні ракетно-бомбового удару РФ по Україні, зрадник передав в Росію інформацію про місце розташування військового об’єкта. Відтак ракети, які потрапили в Івано-Франківський аеродром, зруйнували його інфраструктура. Після цього коректувальник доповів про результати удару в РФ.

Поліції вдалося затримати диверсанта «на гарячому» під час здійснення наступного злочину, спрямованого на зниження обороноздатності нашої держави.

Відтак коректувальника вогню судитимуть за державну зраду. СБУ обіцяє суворе покарання – до 15 років ув’язнення за зраду Батьківщини.

Нагадаємо, 24 лютого в Івано-Франківську пролунали вибухи в районі аеропорту, після чого сталося загоряння будівлі паливно-мастильних матеріалів летовища.

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