Росія атакувала Житомир

У Житомирі окупанти влучили авіабомбою у житловий будинок біля лікарні. Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин на своїй сторінці у Facebook.

За словами мера, зачепило саму лікарню і декілька приватних будинків поруч.

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«Ось так Росія не воює з мирним населенням… Але авіаційний удар по лікарні, — це вже не злочин, а АГОНІЯ безсилля перед нашою армією! Перед тими, чий дух незламний!» – прокоментував Сергій Сухомлин.

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