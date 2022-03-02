Росія атакувала Житомир

У Житомирі окупанти влучили авіабомбою у житловий будинок біля лікарні. Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин на своїй сторінці у Facebook.
За словами мера, зачепило саму лікарню і декілька приватних будинків поруч.
«Ось так Росія не воює з мирним населенням… Але авіаційний удар по лікарні, — це вже не злочин, а АГОНІЯ безсилля перед нашою армією! Перед тими, чий дух незламний!» – прокоментував Сергій Сухомлин.
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Андрій Котенський