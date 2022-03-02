Росії може загрожувати дефолт

Міжнародні санкції, запроваджені проти рф, значно підвищили ймовірність дефолту країни щодо свого державного боргу. Про це попередили аналітики JPMorgan, пише Європейська правда.

Цього місяця Росія має виплатити державні облігації на суму понад 700 мільйонів доларів.

«Хоча теоретично вона має достатні резерви для покриття боргів, на практиці заморожування деяких активів та інші заходи можуть вплинути на її здатність здійснювати платежі», – йдеться у повідомленні.

«Санкції США проти російських державних установ, контрзаходи в Росії для обмеження іноземних платежів і перебої в платіжних ланцюгах створюють великі перешкоди для Росії для здійснення платежів за кордоном», – йдеться у записі JPMorgan для клієнтів.

Центральний банк РФ і міністерство фінансів проігнорували запит Reuters щодо можливості дефолту.

За словами аналітиків JP Morgan, першою критичною датою є 16 березня, коли мають бути виплати за облігаціями.

При цьому, загальні державні борги Росії становлять 40 мільярдів доларів, що небагато для її економіки, проте навіть один дефолт за зовнішніми виплатами може спричинити ланцюгову реакцію.

«Занепокоєння щодо дефолту слідують за попередженням Інституту міжнародних фінансів (IIF) на цьому тижні, яке вказує на те, що приблизно половина з 640 мільярдів доларів валютних резервів Росії фактично була заморожена через міжнародні санкції», – йдеться у повідомленні агентства.

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