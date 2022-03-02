На Сумщині знищено дві великі колони російської техніки

На Сумщині ліквідовано велику стоянку «Буків» танків та бронемашин. Про це повідомив Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький у Facebook.

За словами Дмитра Живицького, на цій ділянці Україна активно застосовувала безпілотники Bayraktar.

Знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради. Біля с. Пустовійтівка Роменського району

Поблизу с. Бішкинь, по території більше 2 км. Близкько 100 одиниць, в основному танки та БТР

«Сьогодні ми – єдині: тероборона, волонтери, медики, правоохоронці, комунальники, влада. Ми – єдиний фронт. Сумщина – північний форпост України! Оборона Сумщини – це оборона всієї країни. Ми зупиняємо ворога на кордоні», – повідомив Дмитро Живицький.

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