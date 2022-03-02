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На Луганщині українці голіруч вийшли проти російських танків

Оксана Попович

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Жителі Старобільська Луганської області об’єдналися, щоб зупинити ворожу техніку і не пропустити її в центр. Люди не бояться навіть ворожих куль, які свистять у повітрі. Про це інформує Суспільне.

Російські військові на танках заїжджають у Старобільськ на Луганщині.

«Їдуть до нас полями через Омелькове, Шульгинку, Хворостянівку. Вони дійшли до Новоайдару, Старобільська, пруть на Сватове. Нам треба підмогу. Їх дуже багато. Лише сьогодні 60 машин зайшло», – повідомляють очевидці.

Проте жителів Старобільська не злякала ворожа техніка. Мирні жителі об’єдналися та вийшли на вулицю з державними символами України, щоб заблокувати колону російських окупантів.

Люди з прапорами співають гімн України та не розходяться попри кулі, що свистять над головами.  Постріли у повітря здійснюють загарбники, аби налякати та розігнати мирних жителів.

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