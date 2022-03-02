На Київщині ЗСУ звільнили місто Макарів

У середу, 2 березня, українські військові звільнили місто Макарів Київської області від російських загарбників. Про це йдеться на сторінці Генштабу Збройних Сил України у Facebook.

«Підрозділи Збройних Сил України звільнили Макарів Київської області та закріпились у місті», – йдеться у повідомленні.

Водночас головнокомандувач ЗСУ додав, що звільнили Макарів від російських окупантів 14 ОМБр імені князя Романа Великого і 95 ОДШБр.

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