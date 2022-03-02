На Київщині збили російський винищувач

Українські військові знешкодили літак Су-30 РФ на Київщині. Про це йдеться на сторінці Нацгвардії України у Facebook.

Ввечері 1 березня військовослужбовці Нацгвардії спільно зі Збройними Силами України знищили російський винищувач Су-30, коли той намагався здійснити авіаналіт на мирні містечка поблизу столиці.

«Надзвичайно вміло спрацювали гвардійці одразу двох зенітно-артилерійських розрахунків. Вони завдали нищівного удару літаку ворога, а добили його підрозділи протиповітряної оборони ПС ЗСУ установкою Бук М-1. Ворог не пройде ні по суші, ні з моря, ні у небі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 06:00 год. ранку 2 березня, на сьомий день війни в Україні, війська Росії втратили 5840 солдатів, понад 60 літаків і гелікоптерів, більше 200 танків та сотні одиниць іншої техніки. Детальний опис втрат ворога – тут.

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