Японія тимчасово переносить посольство до Львова

Японія тимчасово закриває своє посольство в Києві та переносить його до Львова. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Японії, передає Укрінформ.

Зазначається, що офіс у Львові й надалі надаватиме підтримку японським громадянам, які проживають в Україні або намагаються виїхати з країни.

14 лютого стало відомо, що Японія евакуює більшість працівників свого посольства в Україні. У Києві мало залишитися менш ніж 10 співробітників, зокрема посол Кунінорі Мацуда.

Раніше багато закордонних диппредставництв в Україні у зв’язку із загрозою російської агресії тимчасово перемістилися з Києва до Львова.

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