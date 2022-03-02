Янукович сидить у Мінську, Кремль хоче зробити його «президентом України», – ЗМІ

Президент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Мінську, наразі Кремль готує його до спецоперації, повідомляє українська розвідка. Про це пише Українська правда, посилаючись на власні джерела в українській розвідці.

За одним зі сценаріїв його спробують оголосити «президентом України» там, у Мінську.

Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.

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