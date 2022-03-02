Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте закликала НАТО втрутитись у війну за Україну

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте вважає, що жодні санкції не спинять Володимира Путіна, тому закликала НАТО втрутитися у війну за Україну. На її думку, якщо президента РФ не спинити в Україні, то згодом боротися із ним доведеться вже у країнах Північноатлантичного альянсу. Про це вона 2 березня написала на своїй сторінці у Facebook.

Експрезидентка Литви зауважує, що санкції, якими б вони були, Путіна не спинити. Вони є потрібними, проте війну, яку почав президент РФ в Україні, може зупинити лише війна.

«Тільки війна, яка вже почалася, може зупинити війну. Не треба прикидатися й намагатися заспокоїти свою совість, постачаючи Україні тільки зброю і навіть запізно. Український народ воює за нас, їхні діти захищають нас від путінського божевілля. Повторення мантри про те, що НАТО не може допомогти Україні вже звучить жалюгідно та показує боягузтво Заходу», – наголосила Даля Грибаускайте.

Вона відзначила, що в Україні йде європейська війна і ті країни, які просто спостерігають, як Путін знищує державу та її народ, стають його партнером у цій війні.

«Якщо не зупинити Путіна в Україні, боротися доведеться все одно, але в наших країнах. Україна просить реальної допомоги, а ми спостерігаємо на екранах телевізорів, як житлові квартали вибухають і клянемося, що “добре підтримуємо Україну”. Мені соромно чути, коли лідери та посадовці держав НАТО скаржаться, що “не можуть призвести до конфлікту”, а в Сирії, Лівії, Африці, Югославії, Афгані могли. Сьогодні Україна бореться за виживання своєї нації та європейський мир. То будемо і далі спостерігати, як знищують незалежну державу? Слава Україні. Слава її Героям, поки що тільки її героям, бо інших ще не видно на горизонті», – резюмувала Даля Грибаускайте.

Нагадаємо, рано-вранці 24 лютого Росія почала війну проти України. Її президент Володимир Путін назвав це «спеціальною військовою операцією» щодо захисту Донбасу. Метою цієї операції, за його словами, є захист людей, які нібито «протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму».

Втім вже 1 березня міністр оборони Росії Шойгу заявив, що головним завданням війни Росії проти України є захист РФ від військової загрози з боку Заходу.

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