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Діпфейк Зеленського: Росія змонтує його лице на відео з нібито оголошенням капітуляції

Наталя Дуляба

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Росія може спробувати застосувати діпфейк звернення президента Володимира Зеленського, у якому він нібито говоритиме про капітуляцію України. Громадян закликають не вірити у це. Про це у своєму Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Уявіть, що бачите в телевізорі Володимира Зеленського, який робить заяву про капітуляцію. Ви бачите його, ви чуєте його, а отже це правда. Але це неправда. Це технологія діпфейк. Це буде несправжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання», – йдеться у повідомленні.

Відео, зроблені через такі технології, вкрай складно відрізнити від реальних. Тому українців закликають не вірити у заяви про капітуляцію України.

«Знайте: це фейк! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Будьте впевнені: Україна не капітулюватиме! Росії залишається лише вигадати фейкову перемогу, закрити у себе інтернет і усі контакти з іншим світом», – наголошують у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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