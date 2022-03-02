Через війну з України виїхали майже 900 тисяч людей

З 22 лютого територію України покинули майже 900 тисяч людей. Серед них – 50 тисяч іноземців виїхали евакуаційними поїздами. Про це йдеться на Telegram-каналі Укрзалізниці.

Відтак за останній тиждень, за даними Організації Об’єднаних Націй, за межі України виїхали майже 900 тисяч людей. З них за останні шість днів залізницею вивезли понад 50 тисяч іноземців.

За інформацією УЗ, для іноземців організували безпечні евакуаційні коридори. Зокрема, формуються групи з громадян інших країн для їхніх перевезень. Для цього визначаються окремі вагони у поїздах далекого та приміського сполучення. Також на Центральному залізничному вокзалі Києва працює близько 60 волонтерів, які знають іноземні мови.

Зазначається, що особливу увагу іноземцям приділяють на вокзалах у Закарпатській та Львівській областях. Там у волонтерських пунктах люди можуть отримати медичну допомогу, їжу, в тому числі вегетаріанську.

Водночас речниця Верховного комісара ООН у справах біженців Шабіа Манту у Twitter повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії, тобто з 24 лютого, з України до сусідніх країн виїхали майже 836 тисяч людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.