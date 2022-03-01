Зеленський закликає до закриття неба для російських ракет і літаків

Президент України Володимир Зеленський заявляє про необхідність розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрилів. Він сказав про це під час відеозвернення ввечері 28 лютого, передає Радіо Свобода.

«За п’ять днів вторгнення по Україні завдали вже 56 ракетних ударів. Було випущено 113 крилатих ракет. Ось така вона «братська дружба». І світ знає, що потрібно робити. Говорив сьогодні про це з партнерами», – сказав Зеленський.

Він також нагадав, що Російські сили жорстоко обстріляли Харків із реактивної артилерії.

«Це однозначно воєнний злочин. Мирне місто. Мирні житлові райони. Жодного військового об’єкта. Десятки записів очевидців доводять, що це – не окремий помилковий залп, а свідоме знищення людей. Росіяни знали, куди стріляють. За цей злочин точно буде трибунал. Міжнародний. Це порушення всіх конвенцій», – наголосив він.

За словами президента, держава, яка «вчиняє воєнні злочини проти цивільних людей», не може бути членом Радбезу ООН.

«Такій державі треба закрити вхід до всіх портів, до каналів, аеропортів світу. Така держава не має отримувати сотні мільярдів за експорт енергоресурсів. Купувати російські товари зараз – це платити гроші за вбивство людей», – додав він.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.