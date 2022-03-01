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Укрзалізниця відкриває свій склад у Львові для гумдопомоги

Оксана Попович

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Укрзалізниця прийматиме на свій склад у Львові гуманітарні вантажі для подальшого пересилання залізницею до Києва, Харкова, Дніпро, Запоріжжя та Одеси. Про це йдеться на Telegram-каналі перевізника.

Укрзалізниця відкриває свій склад у Львові для збору та відправки гуманітарної допомоги

«Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування довготривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати», – йдеться у повідомленні.

У компанії просять надавати вантажі цілими упаковками, бажано на піддонах.

Відтак гуманітарні вантажі у Львові приймають за адресою вулиця Широка, 2.

Контактний телефон: 067 332 34 38

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