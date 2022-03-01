Українську армію поповнили 70 винищувачів

Європейські партнери України з ЄС передали для потреб оборони України 70 винищувачів, які при потребі зможуть базуватися у Польщі. Відповідну інформацію оприлюднили ЗС України.

«Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання – йдеться у повідомленні.

Болгарія (Міг-29) – 16 шт

Болгарія (Су-25) – 14 шт

Польща (Міг-29) – 28 шт

Словаччина (Міг-29) – 12 шт

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.