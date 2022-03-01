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При Львівській митниці запрацював міжнародний гуманітарний штаб

Оксана Попович

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У вівторок, 1 березня, при Львівській митниці розпочав роботу міжнародний гуманітарний штаб «ДопомогтиUALviv». Його створили спільно з волонтерами. Про це йдеться на сторінці митниці у Facebook.

При Львівській митниці створили міжнародний гуманітарний штаб «ДопомогтиUALviv». Центр гумдопомоги розпочав роботу 1 березня. Зазначається, що активістами новоствореного штабу стали співробітники митниці та волонтери.

«Не можна залишатись осторонь, коли на нашу землю з війною пішли  дві сусідні країни, коли вороги бомблять Київ і  Харків, Чернігів і Суми. Коли нелюди пробують захопити українські міста і села. Коли наші збройні сили  героїчно обороняють свої позиції, а прості люди голіруч знешкоджують міни і беруть в полон загарбників. Ми гуртуємось», – зазначив в.о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков.

Відтак основними завданнями штабу є:

  • Координація дій відправників гуманітарних вантажів та їх одержувачів
  • Допомога з прискоренням митного оформлення гуманітарних вантажів
  • Відпрацювання логістики перевезень
  • Допомога з пошуком складських приміщень

Надалі перелік функцій центру гумдопомоги буде  розширюватись.

Контакти Штабу: +38 093 450 82 97; +38 093 450 82 91; +38 0682578142; +38 098 909 22 23;+ 38 067 800 07 77

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Фото: ДопомогтиUALviv

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