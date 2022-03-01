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Під обстріл Росії потрапив Бабин Яр

Андрій Котенський

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Російська армія завдала потужну ракетну атаку на територію, на якій розташований Меморіальний комплекс «Бабин Яр». Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Ці нелюди вбивають жертв Голокосту вдруге!», – наголосив він.

 

Як повідомлялося, 1 березня російські окупаційні війська завдали удару по Київській телевежі.

Як відомо у Бабиному Яру поховано велику кількість жертв. Серед них – тисячі замордованих голодом людей в Києві у 1932 – 1933 рокках, а також жертви Голокосту і масових розстрілів людей різних національностей у 1941—1943 роках, що були здійснені німецьким окупаційним командуванням під час Другої світової війни.

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