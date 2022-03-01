Під обстріл Росії потрапив Бабин Яр

Російська армія завдала потужну ракетну атаку на територію, на якій розташований Меморіальний комплекс «Бабин Яр». Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Ці нелюди вбивають жертв Голокосту вдруге!», – наголосив він.

Як повідомлялося, 1 березня російські окупаційні війська завдали удару по Київській телевежі.

Як відомо у Бабиному Яру поховано велику кількість жертв. Серед них – тисячі замордованих голодом людей в Києві у 1932 – 1933 рокках, а також жертви Голокосту і масових розстрілів людей різних національностей у 1941—1943 роках, що були здійснені німецьким окупаційним командуванням під час Другої світової війни.

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