Оператор «Північного потоку – 2» офіційно банкрут

Оператор російського газогону «Північний потік-2» оголосив себе банкрутом через санкції Заходу. Про це повідомила в інтерв’ю швейцарському SRF міністерка економіки кантону Цуґ Сільвія Тальманн-Ґут, повідомляє Економічна правда.

Вона підкреслила, що оператор газогону між Росією та Німеччиною сильно постраждав від санкцій країн Заходу та мусив звільнити понад сотню співробітників.

Тальманн-Ґут прямо заявила, що компанія оголосила про банкрутство у вівторок. Вона зазначила, що у кантоні це не єдина компанія з російським капіталом, яка може піти таким шляхом.

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