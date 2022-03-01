Львів’яни допомогли поліції виявити ймовірних диверсантів

Львів’яни інформують поліцію про підозрілих осіб на вулицях та у будинках міста. Так, поліцейські затримали декілька груп осіб, які не змогли пояснити свою мету перебування у Львові. Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Львівщини у Facebook.

Так, небайдужі громадяни повідомили патрульним про підозрілих осіб, які живуть в одній із багатоповерхівок міста. Поліцейські негайно відреагували і виявили в помешканні п’ятьох чоловіків. Один з них виявився громадянином РФ. Іноземець не міг пояснити мету свого перебування в Україні і як сюди потрапив.

Після дзвінка небайдужої львів’янки підозрілих осіб відшукали ще в одному львівському помешканні. Там виявили різні пристрої, мобільні телефони, десятки карток на паливо та інше.

Водночас під час патрулювання поліцейські зупинили автівку з іноземцями, які при собі мали сім-картки, телефони, карти-пам’яті, різні пристрої виробництва Росії та книгу про російські військові літаки. Крім того, у телефонах затриманих були позначені геолокації на території Львівської області.

На тому ж пості зупинили ще один автомобіль з іноземцями, які не мали дозволу на проживання в Україні. Пояснити мету поїздки до Львова затримані не змогли.

Ще один виклик надійшов у хостел. Там проживав громадянин України. При собі чоловік мав ножі та зброю. З’ясувалося, що дозвіл на зброю у нього є.

Відтак усіх затриманих осіб передали у відповідні служби та на фільтраційні пункти для встановлення обставин.

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Фото: Патрульна поліція Львівщини