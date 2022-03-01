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Де купити продукти: в Україні створили онлайн-карту супермаркетів

Оксана Попович

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В Україні створили онлайн-карту продовольчих магазинів із графіками роботи та актуальними даними. Про це на своєму Telegram-каналі повідомило Держспецзв’язку.

В умовах війни з російськими окупантами деякі супермаркети й торговельні центри були змушені припинити роботу. Аби українці змогли забезпечити себе та родину продуктами харчування, в Україні створили онлайн-мапу, на якій можна знайти наступну інформацію:

  • Назва магазину/торговельної мережі
  • Години роботи конкретних магазинів у різних містах
  • Адреси магазинів
  • Статус роботи торговельних точок

Станом на 1 березня карта відображає інформацію про магазини АТБ, КОЛО, Сільпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка та ЕКО маркет. Проте онлайн-ресурс буде систематично оновлюватися на постійній основі та додавати нові торговельні мережі та окремі магазини.

Де купити продукти в різних містах та областях України шукайте за посиланням.

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