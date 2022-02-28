Росіяни почали провокації під білим і українським прапором

Російські окупанти почали використовувати державну символіку України, а також білі прапори капітуляції з метою обману і провокацій. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.

Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на ураження», – повідомив Валерій Залужний.

Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.

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